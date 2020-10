Sociale: Acli Roma, al via domani la VI Ottobrata solidale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il workshop "Antenne Sociali", organizzato in collaborazione con l'associazione "Tra le donne", rientra nel progetto "E...vento di donna" sostenuto dalla Presidenza del consiglio dei Ministri che vede Acli e Us Acli di Roma insieme per sensibilizzare, formare, informare proponendo un'azione capace di far fronte alla complessità del disagio generato della violenza di genere e proporre specifiche azioni di prevenzione per contrastare l'indifferenza sociale. L'attività formativa di domani fornire strumenti utili ad accogliere, orientare e sostenere le donne vittime di violenza per questo è destinata a operatori impegnati negli sportelli di ascolto. Un'azione di sistema che intende rafforzare la rete di protezione sociale attorno alle donne grazie ad antenne sociali che operano con passione e competenza. (Com)