Speciale infrastrutture: nel 2021 Rfi consegnerà i 37 alloggi di compensazione Av tra Tor Sapienza e La Rustica

- Nel 2021 potranno essere consegnati i 37 alloggi in zona Tor Sapienza La Rustica oggetto della compensazione per la realizzazione del nodo dell'Alta velocità a Roma: i lavori per la realizzazione del collettore fognario termineranno, infatti, tra febbraio e marzo prossimo. È quanto emerso nel corso della commissione Lavori pubblici del Campidoglio, presieduta dalla consigliera M5s Alessandra Agnello. La vicenda va avanti dalla fine degli anni novanta quando a Roma si inizia a lavorare per il nodo dell'Alta velocità e di conseguenza, negli anni successivi, vengono espropriate 37 unità immobiliari. I titolari degli appartamenti espropriati raggiungono un accordo con le Ferrovie dello Stato che si impegnano a costruire nuovi alloggi e a riconoscere agli inquilini un indennizzo di 600 euro mensili fino alla consegna delle unità immobiliari. Nel 2012 il Comune di Roma, dopo aver individuato le aree, rilascia i permessi a costruire. Tra un cavillo e un intoppo burocratico i lavori partono nel 2015 e ora sembrano volgere a termine. (Rer)