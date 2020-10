Speciale infrastrutture: FerrovieNord installa software anti assembramento a Cadorna e Varese Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- FerrovieNordsi è dotata di una nuova soluzione tecnologica per rafforzare le misure di protezione e sicurezza dei viaggiatori già in vigore nelle stazioni di tutta la rete, per contrastare la diffusione del Coronavirus. Si tratta dell'attivazione di un software "anti assembramento", collegato alle telecamere già presenti nelle stazioni, che rileva e segnala in automatico gli affollamenti: il sistema è già funzionante a Milano Cadorna e Varese Nord e sarà progressivamente esteso ai 20 scali più importanti della rete entro la fine del mese di ottobre. Lo annuncia FerrovieNord in una nota spiegando che il nuovo software è dotato di algoritmi di video analisi delle immagini dalle telecamere delle stazioni per rilevare in tempo reale il formarsi di assembramenti di viaggiatori. Il software, in modo automatico, fornisce una rappresentazione grafica dei livelli di affollamento delle aree di tutte le stazione monitorate agli operatori del Posto Centrale di Movimento di Saronno. In caso il sistema evidenzi qualche criticità, gli operatori possono visionare direttamente le immagini delle telecamere per verificare l'assembramento invitando da remoto i viaggiatori, attraverso gli altoparlanti, a disporsi lungo tutta la banchina o a spostarsi dall'atrio della stazione alla banchina. (Com)