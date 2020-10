Speciale infrastrutture: Battisti (Fs), siamo motore di sviluppo per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ceo di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, con la pandemia si è creata "una nuova economia dei trasporti" perché l'esperienza di viaggio "va ripensata sulla sicurezza sanitaria. Questo vuol dire che va rivista l'offerta". Parlando nel corso di un dibattito al "Ey Capri 2020", Battisti ha sottolineato che in questo momento non si può lavorare solo "sugli assi importanti del Paese" ma invece "bisogna redistribuire l'offerta con un'accessibilità diffusa" che consenta "una condizione di sviluppo per quelle aree che non sono le grandi città". In ogni caso, ha voluto ribadire "siamo il primo grande investitore del Paese: siamo un grande motore per lo sviluppo". (Rin)