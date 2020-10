Speciale infrastrutture: Battisti (Fs), riadattato modello industriale per reagire a pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore dei trasporti è "senza dubbio fra i più colpiti" ma come Ferrovie dello Stato "abbiamo reagito da subito riadattando il modello industriale" ed alimentando "il sistema dei collegamenti sulla catena della logistica" grazie a cui sono state trasportate "le merci per garantire l'approvvigionamento. Su questo non ci siamo mai fermati". Lo ha affermato il Ceo di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, intervenendo a "Ey Capri 2020" in corso a Roma. (Rin)