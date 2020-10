Nigeria: proteste contro la polizia, manifestanti dispersi con gas lacrimogeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia della Nigeria ha interrotto una marcia di manifestanti che chiedevano la demolizione della controversa Squadra speciale anti-rapina (Sars), accusata in passato di abusi e violenze. Secondo quanto riferito dall’emittente “Bbc”, i manifestanti denunciano di essere stati picchiati mentre altri sono stati arrestati. I dimostranti stavano marciando verso il quartier generale della polizia nella capitale nigeriana, Abuja, quando la polizia ha sparato contro di loro gas lacrimogeni. Proteste si registrano anche in altre città del Paese tra cui a Lagos, dove un agente di polizia avrebbe sparato a una donna lasciandole un buco in bocca. Le autorità non hanno commentato l'incidente e le persone stanno raccogliendo fondi online per il suo intervento chirurgico.(Res)