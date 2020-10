Tunisia: Saied consegna lettera accreditamento ambasciatori in Francia e Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tunisino, Kais Saied, ha consegnato oggi le lettere di accreditamento dell'ambasciatore straordinario della Repubblica di Tunisia in Francia, Mohamed Karim Jamoussi, e dell'ambasciatore straordinario della Repubblica di Tunisia in Libia, Lassaad Ajili. Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza della Repubblica. Le lettere di accreditamento dei due ambasciatori sono state presentate durante una cerimonia ufficiale organizzato al Palazzo di Cartagine alla presenza del ministro degli Affari esteri, dell'Immigrazione e dei tunisini all'estero, Othman Al-Jerandi. In questa occasione, il capo dello Stato ha sottolineato "l'importanza del ruolo affidato agli ambasciatori e ai rappresentanti della Tunisia nelle varie capitali", sottolineando l'importanza di dare grande valore al lavoro diplomatico per servire, proteggere e difendere il nazione, conclude il comunicato stampa. (Tut)