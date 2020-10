Congo-Kinshasa: Unhcr, migliaia di persone in fuga dagli attacchi dei gruppi armati nell'est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) sta mobilitando rapidamente aiuti a supporto di decine di migliaia di persone rimaste recentemente sfollate in seguito agli scontri e agli attacchi brutali perpetrati da gruppi armati nelle province del Nord Kivu e dell'Ituri, nella Repubblica democratica del Congo (Rdc). Lo riferisce l'Unhcr in una nota. Oltre 50 mila persone sono fuggite in seguito al recente brusco acuirsi dei combattimenti nel Nord Kivu. Tra le persone in fuga si registra un numero elevatissimo di minori, molti dei quali non accompagnati, né da un genitore né da un tutore.Gli attacchi brutali, attribuiti al gruppo armato delle Forze democratiche alleate (Adf) hanno ucciso il 21 settembre almeno 13 persone all'interno di un sito che accoglie persone in fuga, presso il villaggio di Mbau, nel territorio di Beni. Temendo per le proprie vite, molte altre sono fuggite dalle vicine campagne in cui lavoravano, senza poter portare con se alcun effetto personale. Il giorno seguente, secondo le testimonianze, il medesimo gruppo avrebbe saccheggiato e dato alle fiamme una clinica medica nel villaggio di Musuku. Dal 22 settembre si sono perse le tracce di un medico e di diversi altri civili. (segue) (Com)