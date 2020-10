Congo-Kinshasa: Unhcr, migliaia di persone in fuga dagli attacchi dei gruppi armati nell'est (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre le violenze continuano a colpire i civili nelle regioni orientali del Paese, prosegue la nota, in molte aree la popolazione vive sentimenti di sgomento, panico e paura e non intende fare ritorno alle proprie case, dal momento che si prevedono ulteriori attacchi. Numerosi sfollati sono stati ora costretti a fuggire per la seconda volta quest'anno e hanno trovato riparo nella città di Mangina, presso famiglie che faticavano già a soddisfare le proprie esigenze di base. Alcuni si sono rifugiati all'interno di una chiesa sovraffollata, altri non dispongono di alloggio adeguato e sono costretti a dormire all'aperto. I civili sono travolti da un ciclo vizioso fatto di violenze e necessità di fuggire che non permette loro di nutrire alcuna speranza per il futuro immediato, rendendo la regione un costante epicentro di sofferenze. Per rispondere alle esigenze delle persone costrette alla fuga e delle comunità di accoglienza, l'Unhcr, i partner umanitari e le autorità locali stanno assicurando aiuti, tra cui alloggi, cure mediche e servizi igienico-sanitari, di approvvigionamento idrico e di protezione. L'Agenzia, inoltre, sta garantendo assistenza alle persone in fuga nell'area di Pinga, nel Nord Kivu, dove i continui combattimenti sono entrati in una fase allarmante, mettendo in serio pericolo le vite di persone innocenti. (segue) (Com)