Congo-Kinshasa: Unhcr, migliaia di persone in fuga dagli attacchi dei gruppi armati nell'est (3)

- Gli scontri seguiti alla scissione tra diverse fazioni in seno al gruppo armato Ndc/R hanno costretto alla fuga tra 40 mila e 60 mila persone da luglio. In seguito a una missione Onu interagenzie implementata ad agosto nell'area, e al continuo monitoraggio delle esigenze di protezione, all'Unhcr e ai partner sono pervenute testimonianze di violazioni di diritti umani tra cui omicidi, stupri e rapimenti. Sono stati identificati oltre 270 minori associati a gruppi armati e sono state documentate le accuse secondo cui si sarebbero verificati casi di reclutamento, omicidio e mutilazione di minori, nonché di violenza sessuale ai loro danni. Almeno 54 minori recentemente rimessi in libertà da un gruppo armato sarebbero in seguito stati costretti a unirsi a una fazione avversaria operativa nell'area. L'Unhcr sta incrementando la propria presenza nell'area e preparando la distribuzione di beni di prima necessità a beneficio di almeno 15 mila persone. Inoltre, l'Agenzia si appresta ad allestire alloggi di emergenza e sta lavorando con le comunità locali per consolidarne i meccanismi di protezione. Anche nella provincia di Ituri, nel territorio meridionale di Irumu, si sono registrati un netto acuirsi delle violenze, con l'emergere di un nuovo gruppo armato, e un incremento degli attacchi ad opera di altri gruppi e milizie. Tutti questi gruppi adottano gli stessi metodi distruttivi che prevedono di saccheggiare e radere al suolo le case appiccando incendi, strategia che rende difficile il ritorno degli sfollati nei propri villaggi. (segue) (Com)