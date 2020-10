Congo-Kinshasa: Unhcr, migliaia di persone in fuga dagli attacchi dei gruppi armati nell'est (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da luglio di quest'anno, oltre 120 mila persone sono state costrette alla fuga da questa recrudescenza delle violenze nel territorio. Nei mesi di luglio e agosto, i colloqui di pace condotti dalle autorità locali si erano conclusi con un appello unanime a cessare le ostilità da parte di tutti i gruppi armati attivi nell'area. Tuttavia, tali sforzi non hanno garantito la pace in relazione alle dispute territoriali di vecchia data tra diverse comunità, che sono rimaste irrisolte e non hanno visto avviare un processo di disarmo. Nel mese di settembre, i gruppi armati hanno continuato a condurre attacchi sul territorio uccidendo almeno 43 persone e sequestrandone altre 17. A causa dei nuovi esodi in corso nel Nord Kivu e nell'Ituri, un numero ulteriore di persone in fuga va a sommarsi agli oltre 3,4 milioni di sfollati interni già presenti nelle due province. Attualmente, nella Rdc si registrano 5,5 milioni di sfollati interni, una delle popolazioni in fuga di più vaste dimensioni su scala mondiale e la più numerosa di tutta l'Africa. L'Unhcr necessita di 168,2 milioni di dollari per rispondere alle esigenze dei rifugiati e degli sfollati interni presenti nella Rdc quest'anno, ma, ad oggi, ha raccolto solo il 61 per cento della somma richiesta. (Com)