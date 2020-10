Alitalia: Carrara (FI), passo governo troppo lento per riavvio compagnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I limitati fondi a disposizione di Alitalia per proseguire a tenere le rotte avranno imposto al rissoso governo Conte di trovare soluzione alla bramosia di potere dei suoi componenti. Nel tavolo del Cda hanno aggiunto altre due poltrone, accrescendo i costi, ma del decreto di costituzione della newco, preludio al piano industriale, ancora non si sa nulla". Lo dichiara Maurizio Carrara, deputato di Forza Italia. "E' un governo dal passo così lento che si lascia schiacciare dai problemi anziché risolverli. Invece proprio ora che la compagnia aerea riapre i voli a lungo raggio c'è bisogno di intervenire con un disegno industriale chiaro e solido. Ma avremo bisogno di un altro governo", conclude Carrara. (Com)