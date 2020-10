Roma: Fassina (SpR), no alla chiusura di Casetta rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Fassina consigliere di SpR promotore di Roma Ventuno, in una nota dichiara: "È grave il tentativo di chiudere Casetta rossa, nel cuore di Garbatella: uno spazio vero, vissuto, riconosciuto dal territorio, prezioso per le sue attività culturali e solidali". "Come è possibile motivarne la chiusura - aggiunge Fassina - con l’assenza di attività culturali? Che cosa sono le presentazioni dei libri, i caffè di scambio linguistico, le iniziative di solidarietà con l'associazione Baobab, i presidi per gruppi d'acquisto? È tutto documentabili facilmente. Non si può continuare a spegnere la città. Presentiamo un’interrogazione urgente per chiedere alla Sindaca Raggi quali provvedimenti intende adottare sia di carattere generale per la salvaguardia e la valorizzazione delle centinaia di esperienze di welfare cittadino, minacciate dalla proposta di regolamento di attuazione della famigerata Delibera 140/2015, sia le misure specifiche al fine di evitare la perdita di Casetta rossa". (Com)