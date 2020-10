Viabilità: Anas, da lunedì 12 chiusa per lavori la Ss 38 "dello Stelvio" tra svincolo Sondalo e quello di Cepina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strada statale 38 "dello Stelvio" sarà chiusa tra lo svincolo per Sondalo e lo svincolo di Cepina in entrambe le direzioni, dalle ore 8.00 di lunedì 12 Ottobre fino alle ore 18.00 di mercoledì 14 Ottobre, nei territori comunali di Grosio, Sondalo e Bormio. Le limitazioni consentiranno di eseguire i lavori di ordinaria manutenzione inerenti alla pulizia delle banchine, dei marciapiedi, dei piedritti, della segnaletica, le pavimentazioni e la manutenzione degli impianti tecnologici all'interno delle gallerie "Le Prese", "Verzedo", "S. Antonio", "Tola", "Cepina", "Valmaggiore Bolladore" e "Mondadizza". Durante le ore di chiusura la viabilità sarà deviata lungo la strada provinciale 27. Il percorso alternativo sarà indicato mediante segnaletica provvisoria apposta in loco. Anas, in caso di criticità moderata o elevata lungo la S.P. 27 in accordo con l'amministrazione provinciale di Sondrio, provvederà alla rimozione del cantiere e delle limitazioni.(Com)