Polonia: governo approva aggiornamento al programma sull'energia nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha licenziato un aggiornamento al Programma per l'energia nucleare (Ppej). Lo rende noto oggi il ministero del Clima, precisando che l'aggiornamento prevede la costruzione di 6 reattori dalla potenza totale di 6-9 GW, il primo dei quali dovrebbe diventare operativo nel 2033. Il titolare del dicastero, Michal Kurtyka, ha affermato che l'approvazione del testo rappresenta un ulteriore passo "lungo la strada verso fonti energetiche stabili e a zero emissioni". "Grazie all'energia atomica garantiremo alla Polonia una sicurezza energetica", ha continuato. L'obiettivo del Ppej è la costruzione di due centrali nucleari secondo una tabella di marcia precisa. Nel 2021 avverrà la scelta della tecnologia, l'anno successivo ci sarà invece la scelta dei sito della prima centrale e la firma dei contratti con il fornitore della tecnologia e l'appaltatore principale del progetto. La costruzione comincerà invece nel 2026 e il primo reattore sarà operativo dal 2033. Per quanto riguarda la seconda centrale, la costruzione partirà nel 2032 e il primo blocco diventerà operativo nel 2039. Per quanto riguarda i siti per la costruzione, circolano i nomi di Lubiatowo-Kopalino e Zarnowiec, entrambi in Pomerania, ma anche di Belchatow e Patnow, nel voivodato di Lodz, entrambi sede di centrali a carbone. (Vap)