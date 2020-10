Speciale infrastrutture: M5s Sardegna, taglio di voli da Alghero e Olbia concordato con la Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta prendere per i fondelli i cittadini sardi. Il direttore generale di Alitalia, Giancarlo Zeni, in audizione alla commissione Trasporti della Camera, interrogato in merito al taglio dei voli da Olbia e Alghero dal deputato del M5s Nardo Marino, ha reso noto ufficialmente che la riduzione è stata decisa in pieno accordo con la Regione Sardegna". Lo ha denunciato il consigliere regionale del Movimento cinque stelle, Roberto Li Gioi. "Dichiarazioni che hanno contraddetto platealmente l'assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde - ha spiegato Li Gioi - che due giorni fa, quando ormai i buoi erano scappati, ha convocato il Comitato paritetico di monitoraggio, che ha il compito di vigilare sul rispetto del contratto di servizio, nella consapevolezza che la riduzione dei voli era avvenuta col suo consenso". (Rsc)