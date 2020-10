Speciale energia: Spagna, 9 progetti per mobilitare 12 miliardi investimenti privati con fondi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione delle imprese eoliche spagnole (Aee) ha presentato 9 progetti per l'utilizzo di 1,1 miliardi del Fondo per la ripresa europeo destinati alla Spagna che consentirebbero l'attivazione di investimenti privati per oltre 12 miliardi di euro e la creazione di circa 30 mila posti di lavoro. In un comunicato, l'associazione ha sottolineato che l'investimento nelle energie rinnovabili è "una grande opportunità" per sfruttare i nuovi strumenti disponibili e per far avanzare la transizione energetica del paese. Questi nuovi progetti consentirebbero la produzione di 17,32 terawattora (TWh) di energia eolica, pari al 30 per cento dell'incremento della produzione di tale fonte previsto dal Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) e di ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO2) di oltre 7,6 milioni di tonnellate all'anno. Aee ha proposto, inoltre, un programma per il potenziamento degli impianti eolici già esistenti, progetti di stoccaggio e la creazione di nuovi impianti al di fuori della penisola per ottenere risparmi nei costi di produzione di energia elettrica e dare impulso all'economia locale. Per quanto riguarda l'eolico offshore, Aee stima che il settore sia in grado di contribuire in modo significativo agli obiettivi globali del Pniec per il 2030 con una capacità complessiva compresa tra i 2 mila ed il 3 mila MW. (Spm)