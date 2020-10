Speciale energia: commissaria Ue Simson su Nord Stream 2, separare operazioni da produzione gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In fase di completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, il gasdotto Nord Stream 2 deve essere aperto anche ad altri fornitori di gas naturale, diversi dal gruppo per l'energia russo Gazprom. La produzione del gas che transiterà nell'infrastruttura e le relative operazioni, entrambe attualmente gestite da Gazprom, devono quindi essere separate. È quanto affermato dalla commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. Inoltre, Simson ha dichiarato che “il Nord Stream 2 deve soddisfare tutti i requisiti della direttiva dell'Ue sul gas dell'Ue”. Secondo il commissario europeo per l'Energia, “non è una buona situazione quando i singoli Stati membri si affidano principalmente a una fonte di energia”. Pertanto, ha aggiunto Simson, “sono lieta che la Germania sia molto impegnata nell'energia eolica offshore nel Mare del Nord e nel Mar Baltico e stia anche costruendo nuovi porti per il gas liquefatto come alternativa” al gas trasportato nei gasdotti. (Geb)