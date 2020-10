Speciale energia: commissaria Ue Simson fiduciosa su raggiungimento nuovi obiettivi climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo obiettivo dell'Ue per la protezione del clima, ossia la riduzione dei gas serra del 55 per cento e non più del 40 per cento come inizialmente previsto, è realizzabile. È quanto affermato dalla commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”.In particolare, Simson ha dichiarato: “Sono fiduciosa, perché nell'Ue siamo leader mondiali nelle energie rinnovabili e osserviamo che i prezzi dell'elettricità da tali fonti stanno diminuendo più velocemente di quanto previsto. Secondo il commissario europeo per l'Energia, nei prossimi dieci anni, la produzione di elettricità da energie rinnovabili dovrà essere raddoppiata. La Commissione europea “comprende che il raddoppio è molto ambizioso, ma è fattibile”, ha sottolineato Simson, secondo cui “l'Europa ha un grande potenziale”. Nella decarbonizzazione dell'Ue, l'idrogeno da energie rinnovabili dovrebbe svolgere un ruolo essenziale insieme all'energia eolica. A tal riguardo, Simson ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è fornire un enorme impulso all'idrogeno verde come fonte di energia”. L'idrogeno aiuterà, infatti, a decarbonizzare parti del settore dei trasporti. Sono molto fiduciosa”, ha infine affermato il commissario europeo per l'Energia. (Geb)