Vaccini: Monti (Lega), Regione Lombardia è pronta, da M5s e Pd solo aria fritta

"Scorte sufficienti per la richiesta di vaccinazione e nessun ritardo. Regione Lombardia non prende lezioni da Roma". Così Emanuele Monti, consigliere regionale leghista e presidente della commissione regionale Sanità e politiche sociali, commenta in una nota le polemiche riguardanti la campagna vaccinale 2020/2021. "La presentazione del piano vaccinale – spiega Monti – da parte dei tecnici della Direzione Welfare dimostra che la Lombardia è prontissima in vista dell'imminente partenza. Nessun ritardo e nessuna carenza di dosi come qualcuno negli ultimi giorni voleva far credere in maniera del tutto demagogica e strumentale. Il 19 ottobre, partiranno ufficialmente le prime somministrazioni e sarà data priorità alle persone fragili, agli over 65 e alle donne in gravidanza. Nel mese di novembre toccherà ai bambini, agli over 60 e agli operatori sanitari. Nessuno è stato dimenticato e siamo in perfetta sintonia con le indicazioni ministeriali". "Molto apprezzabile anche – continua Monti - il coinvolgimento dei medici di medicina generale che praticamente in tutte le Ats hanno aderito al 100 per cento alla campagna. Per quanto concerne i tempi, sui quali siamo stati accusati di ritardi, ricordo che, come ampiamente dimostrato anche dal virologo Fabrizio Pregliasco, negli ultimi tre anni il picco influenzale si è registrato tra fine gennaio e i primi di febbraio e comunque mai prima di dicembre. La tempistica scelta da Regione Lombardia è quindi quella scientificamente ideale per fronteggiare i picchi invernali".