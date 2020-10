Vaccini: Monti (Lega), Regione Lombardia è pronta, da M5s e Pd solo aria fritta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo modo – aggiunge il consigliere leghista – saremo in grado di coprire il 75 per cento delle fasce più a rischio. Questa è la vera sfida, se consideriamo che l'anno scorso si è vaccinato solamente il 48 per cento del totale. Le 2,8 milioni di fialette acquistate basteranno per coprire la platea allargata di quest'anno". "In commissione – annuncia Monti – convocherò il presidente e il direttore generale di Aria S.p.a. al fine di fare chiarezza sulle gare di fornitura dei vaccini. È bene ricordate che l'85 per cento delle dosi è stato reperito a prezzo di mercato mentre solamente la restante parte è stato acquistata ad un costo superiore". "Abbiamo la consapevolezza – conclude - di aver gestito l'organizzazione della campagna vaccinale con il massimo dell'efficienza. L'audizione dei vertici di Aria S.p.a in commissione Sanità è fondamentale per fare chiarezza su cosa e perché alcune gare siano andate deserte. Da parte della maggioranza c'è la volontà di lavorare con trasparenza. Alle polemiche da aria fritta del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle noi rispondiamo, come sempre, con fatti concreti". (com)