Turismo: Monterapa (Lega), in Abruzzo siamo sulla buona strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione del governo di non impugnare le leggi da me promosse, 'Norme in materia di Turismo itinerante' e 'Disciplina delle attività enoturistiche in Abruzzo', dimostra che il lavoro che stiamo svolgendo, in seno al Consiglio regionale, incentrato sulla condivisione con i portatori di interesse e lo studio del territorio, sta portando buoni frutti". A dichiararlo è il consigliere regionale della Lega Fabrizio Montepara che spiega: "Le due leggi si pongono come importante base per il concreto rilancio dell'Abruzzo come regione strategica per il turismo green e sostenibile, che si conferma sempre più rilevante e la cui domanda è in costante crescita. Continuerò a lavorare sul territorio, in stretta collaborazione con gli operatori del settore, per migliorare la nostra offerta, ma anche per portare avanti leggi a tutela delle professionalità e delle eccellenze della nostra regione e dei piccoli Comuni soprattutto delle aree interne". (Gru)