Mali: Di Maio su rientro Maccalli e Chiacchio, quando c'è sinergia arriva risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio, liberati ieri in Mali dopo una lunga prigionia in mano ai terroristi, "stanno bene", "sono appena arrivati a Roma e insieme al presidente Giuseppe Conte e al capo dell’Unità di crisi della Farnesina Stefano Verrecchia li abbiamo accolti". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, scrivendo su Facebook. "Grazie a chi ha lavorato per riportarli a casa, all’Aise e alle nostre forze di intelligence, che sono tra le migliori al mondo. Grazie all'Autorità giudiziaria italiana per la sua eccellente opera investigativa. E grazie all’Unità di crisi della Farnesina e a tutto il corpo diplomatico italiano", ha affermato il ministro degli Esteri. "Quando le istituzioni dello Stato lavorano con grande sinergia e dedizione l’Italia raggiunge sempre il suo obiettivo. (segue) (Res)