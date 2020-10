Mali: Di Maio su rientro Maccalli e Chiacchio, quando c'è sinergia arriva risultato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Maccalli e Chiacchio, in poco più di un anno abbiamo liberato e riportato a casa 7 ostaggi italiani che erano nelle mani di terroristi od organizzazioni criminali. Continuiamo a lavorare giorno e notte e in queste ore stiamo concentrando gli sforzi per i nostri connazionali in Libia. Abbiamo attivato tutti i canali internazionali e stiamo lavorando in silenzio e con riserbo come richiesto in queste situazioni per raggiungere il miglior risultato. Siamo in continuo contatto con le famiglie dei pescatori. Massimo impegno per il nostro paese", ha affermato Di Maio. (Res)