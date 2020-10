© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade informa in una nota che sulla A8 Milano-Varese, proseguono le attività di manutenzione del cavalcavia di svincolo e, per tale motivo, è stata prorogata la chiusura dello svincolo di Solbiate Arno, in entrata verso Milano e Varese, fino alle 5.00 di mercoledì 14 ottobre, in modalità permanente. In alternativa, si consiglia di entrare agli svincoli verso Milano - Cavaria, oppure verso Varese-Castronno. (Com)