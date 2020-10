Romania: Istituto nazionale statistica rivede stime su contrazione Pil da 12,3 a 11,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) ha rivisto le stime sul Pil nazionale nel 2020, portandole all'11,9 per cento. Si tratta di un leggero miglioramento rispetto al 12,3 per cento precedentemente stimato. Secondo l'Ins, rispetto allo stesso trimestre del 2019, il Pil ha registrato una diminuzione del 10,3 per cento sulle serie lorde e del 10,2 per cento sulle serie destagionalizzate. Nella prima metà del 2020 il pil è diminuito del 4,5 per cento sulla serie lorda e del 3,9 per cento su quella destagionalizzata su base annua. (Rob)