Abruzzo: L’Aquila candidata a Capitale italiana della cultura 2022

- Il Comune dell'Aquila partecipa a Lucca Beni Culturali (Lubec), considerato uno degli appuntamenti di confronto culturale più importante a livello internazionale; nella città toscana, infatti, dal 2005 si danno appuntamento operatori culturali e turistici italiani ed esteri in un contesto di convegni, laboratori e dibattiti e sessioni tematiche.L'amministrazione comunale del capoluogo abruzzese è rappresentata dal sindaco Pierluigi Biondi. "Tra l'altro, la sedicesima edizione del Lubec di quest'anno è la prima che si svolge dopo il lockdown dovuto alle restrizioni per il covid-19 – spiega il primo cittadino dell'Aquila – e soprattutto sono presenti le città che, come la nostra, sono candidate al riconoscimento di Capitale italiana della cultura 2022. Pertanto, si tratta di un avvenimento strategico per noi". (segue) (Gru)