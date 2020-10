Cnel: il 15 ottobre presentazione indagine Ipsos su corpi intermedi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l ruolo, i problemi e i compiti dei corpi intermedi nella società e nella democrazia italiana sono i temi oggetto di un'indagine dal titolo "Gli italiani e i corpi intermedi", svolta da Ipsos per conto della Fondazione Astrid e della Fondazione per la Sussidiarietà, che sarà presentata giovedì 15 ottobre 2020 (ore 14) a Roma, al Cnel. A presentare l'indagine saranno Nando Pagnoncelli e Andrea Scavo. In programma gli interventi di: Tiziano Treu, presidente Cnel; Franco Bassanini, presidente Fondazione Astrid; Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la Sussidiarietà. "La pandemia ha determinato un'inversione di tendenza nella percezione che gli italiani hanno dei corpi intermedi - ha commentato il Cnel - Da un generale orientamento all'allentamento dei legami sociali e alla 'disintermediazione' si è passati all'idea che il Terzo settore sia ormai indispensabile al buon funzionamento dello Stato sociale e dei servizi correlati". Diretta streaming sul sito del Cnel www.cnel.it e sul canale Youtube. (Ren)