Agricoltura: Bellanova, biologico strategico per filiera della vita

- "Il settore biologico è cresciuto ben oltre le previsioni più ottimistiche e l'Italia sta continuando a mantenere una leadership incondizionata a livello europeo. 30 anni fa nasceva il Sana, riferimento assoluto bel biologico italiano, una manifestazione ormai leader riconosciuta a livello internazionale. Vi era all'epoca grande entusiasmo, e già si percepiva distintamente la necessità di promuovere un'agricoltura in sintonia con la natura, volta a proteggere la biodiversità, l'aria, i suoli e le acque, mantenendo la possibilità di un valido reddito d'impresa. Entusiasmo che, a guardare i numeri di questo settore nel nostro Paese, dura ancora oggi e promette importanti, ulteriori traguardi". Cosi la ministra Teresa Bellanova, intervenuta stamane in videocollegamento all'inaugurazione del SANA, la più grande fiera del biologico italiano. "L'esperienza del Covid ha posto al primo posto sicurezza, salute alimentare, informazioni corrette. Obiettivi irrinunciabili, che hanno evidenziato l'assoluta strategicità del nostro settore e della filiera agroalimentare", ha sottolineato la ministra. (segue) (Com)