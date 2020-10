Agricoltura: Bellanova, biologico strategico per filiera della vita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal 2016, con il Piano Strategico Nazionale, nato in occasione dell'Expo Milano 2015 (il tema della manifestazione era "Nutrire il mondo"), l'Italia ha raggiunto obiettivi importanti nel settore biologico, primo fra tutte l'istituzione delle mense biologiche per tutte le scuole di ogni ordine e grado", ha ricordato Bellanova. "E oggi è stato praticamente raggiunto l'obiettivo dell'aumento del 50 per cento della Superfice Agricola coltivata a biologico tra il 2014 ed il 2020 (da 1.367.912 ettari nel 2014 a 1.993.236 ettari nel 2019) e, per gli stessi anni, dell'incremento del fatturato del mercato bio del 30 per cento". "Per le mense biologiche, ho appena firmato il decreto, d'intesa con le Regioni, per il riparto delle risorse pari a 5 milioni, e così potremo garantire cibo di qualità e accessibile a tutti i nostri studenti", ha continuato la ministra: "oltre a fare educazione alimentare, perché le ragazze e i ragazzi che imparano a mangiare bene con consapevolezza sono straordinari comunicatori di abitudini sane e salutistiche nelle loro famiglie e nelle cerchie amicali, nello stesso tempo attiviamo l'economia locale, perché gli alimenti biologici vengono forniti da imprese locali sostenibili. Così, con una sola "mossa", miglioriamo sanità, società, economia e ambiente". (segue) (Com)