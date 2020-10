Agricoltura: Bellanova, biologico strategico per filiera della vita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bellanova ha poi informato sulla messa a punto del nuovo bando nazionale per la ricerca in agricoltura biologica del valore di 4 milioni e 200 mila euro, anch'esso con il coinvolgimento di Università ed enti di ricerca con aziende biologiche. "L'auspicio è che possano giungere numerose ed innovative proposte progettuali". "Ora è necessario lavorare per organizzare meglio la filiera, e far sì che tutto il prodotto biologico ottenuto da quel 15,8 per cento della superficie bio italiana sia opportunamente valorizzato sul mercato e soprattutto giustamente remunerato, e con questo obiettivo stiamo lavorando sui criteri per utilizzare il fondo costituito nell'ultima finanziaria con una dotazione di 20 milioni per i prossimi 4 anni", ha ribadito Bellanova. Tornando a sollecitare l'approvazione del testo unico sul biologico, fermo da più di due anni in Commissione Agricoltura al Senato. "Una proposta approvata a grande maggioranza dalla Camera, che costituisce un elemento essenziale per contestualizzare ancor meglio e rilanciare ulteriormente il biologico italiano come sinonimo di grande eccellenza qualitativa", ha concluso. (Com)