Ue, Di Stefano vede il ministro francese Riester: "Consolidato l'asse Roma-Parigi-Berlino"

- Ferma volontà di ribadire e consolidare il patto fra Italia, Francia e Germania per rilanciare l’economia europea. È questo il tema centrale dell’incontro avvenuto oggi a Roma fra il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, e il ministro francese con delega al Commercio estero, Franck Riester, che da ieri si trova in visita in Italia. Durante l’incontro, ha spiegato Di Stefano interpellato da "Agenzia Nova", si è parlato "della necessità, e non solo opportunità, di costituire dei campioni europei in grado non solo di competere con i grandi attori globali, ma anche di garantire l’indipendenza dell’Ue rispetto alle guerre commerciali in atto fra Stati Uniti e Cina". Con Riester, ha aggiunto il sottosegretario, si è parlato anche di internazionalizzazione. Il ministro “era anche a conoscenza del Patto per l’export (la strategia innovativa presentata dalla Farnesina per rilanciare il Made in Italy) e mi ha chiesto informazioni più dettagliate in merito, con l’intento magari di poterlo replicare anche in Francia”. Il colloquio, come ha spiegato Di Stefano, “è stata una discussione a 360 gradi sull’andamento della positiva della collaborazione economico-commerciale fra i due paesi: Italia e Francia hanno economie inestricabilmente connesse con un interscambio che è secondo solo a quello con la Germania”.Il sottosegretario, inoltre, ha ricordato che “ci sono delle opportunità per avviare dei progetti comuni europei nel campo dell’idrogeno, settore in cui l’Italia è già un campione, e anche per quanto riguarda la micro-elettronica, le batterie e la condivisione dei dati. Francia e Germania sono in prima linea nel progetto Gaia-X, una piattaforma di cloud tutta europea, e anche l’Italia può offrire il suo contributo in questo settore”. Durante l’incontro Di Stefano e Riester hanno parlato anche del Piano per la ripresa europea e dei programmi nazionali volti a favorire la ripartenza dopo le dure misure restrittive imposte dalla pandemia di coronavirus. “La Francia ha già presentato il suo piano, chiamato ‘France Relance’, un programma triennale da 100 miliardi di euro. Il nostro programma, invece, è in fase di definizione presso il Comitato interministeriale per gli Affari europei (Ciae)”, ha ricordato Di Stefano. Infine, ma non meno importante, un discorso sul settore fieristico. “L’Italia è l’unico paese europeo dove sono ripartite le fiere, e con il ministro abbiamo coordinato i futuri contatti in vista, si spera, di una piena ripresa del settore anche a livello europeo nella primavera del 2021”, ha concluso il sottosegretario agli Affari esteri. (Res)