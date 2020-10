Libia: Di Maio continuiamo a lavorare per i pescatori bloccati a Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha sottolineato che il governo sta lavorando “giorno e notte” per gli otto pescatori di Mazara del Vallo bloccati dal primo settembre a Bengasi, nell’est della Libia. “Continuiamo a lavorare giorno e notte e in queste ore stiamo concentrando gli sforzi per i nostri connazionali in Libia. Abbiamo attivato tutti i canali internazionali e stiamo lavorando in silenzio e con riserbo come richiesto in queste situazioni per raggiungere il miglior risultato. Siamo in continuo contatto con le famiglie dei pescatori. Massimo impegno per il nostro paese", ha affermato Di Maio, in un messaggio sul suo profilo Facebook pubblicato in occasione del ritorno in Italia di Padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio, liberati ieri in Mali dopo una lunga prigionia.(Res)