Lombardia: da Regione 23 milioni per riqulificazione alloggi edilizia residenziale e sociale

Si è aperto ufficialmente il bando di Regione Lombardia per interventi di recupero del patrimonio immobiliare pubblico e privato sfitto, invenduto o sottoutilizzato e per la sua destinazione a servizi abitativi sociali. La dotazione del bando è di 23 milioni e le domande vanno presentate via telematica sul portale dedicato del sito di Regione Lombardia (https://www.bandi.regione.lombardia.it) entro il 30 novembre alle 12.00. "Si tratta di una misura - chiarisce l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità - pensata per andare incontro alle richieste di chi non ha le possibilità economiche per stipulare un contratto di affitto a libero mercato ma dispone di un indicatore Isee troppo alto per ottenere una casa popolare. Un aiuto indiretto a tante famiglie e 'single' lombardi che, trovandosi nella cosiddetta 'fascia grigia', ogni giorno devono fare i conti con grandi difficoltà economiche senza aver diritto ai sostegni previsti per chi ha redditi bassi".