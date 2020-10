Covid: Toti, mascherine utili in alcuni posti, in altri no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le mascherine? Io cerco di usare sempre il buonsenso. E il buonsenso mi dice che nelle zone affollate la mascherina è utile, se faccio una passeggiata da solo no. Ogni luogo di assembramento può esser luogo di contagio, ma certo non è colpa degli eremiti nelle valli". Lo ha detto a "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1, Giovanni Toti, governatore della Liguria. "In alcuni quartieri di alcune città è indispensabile usare la mascherina, in altri no - ha spiegato -. La differenza tra un posto e l'altro è già abissale all'interno della stessa regione, figuriamoci tra una regione e l'altra". C'è il rischio di un altro lockdown? "Non vorrei fossero dati messaggi di drammatizzazione che anticipano le scelte, sul territorio abbiamo situazioni molto diverse. Si lasci alle istituzioni locali la possibilità di modulare le risposte". ha risposto. Cosa intende dire? "Le linee guida e la "cornice" devono essere tracciate dal Governo ma le specificità secondo me dovrebbero deciderle le Regioni che conoscono il loro territorio", ha spiegato Toti.(Rin)