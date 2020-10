© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nasce oggi un leader europeo dei mercati dei capitali, grazie all'ingresso di @GruppoCDP in #Euronext e all'acquisizione di Borsa Italiana. Un passo fondamentale che restituisce centralità all'Italia in una infrastruttura strategica e crea benefici per le nostre imprese". Lo scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte. (Rin)