Lavoro: iniziativa Buschini-Manzella con sindacati e sindaci su Fca (2)

- In apertura di riunione, Buschini ha ricordato gli interventi e i finanziamenti regionali che hanno interessato il settore dell'automotive e il territorio del Frusinate nonché le interlocuzioni costanti con il Ministero dello Sviluppo economico e del Lavoro. A tal proposito, il sottosegretario Gianpaolo Manzella ha ribadito l'impegno del Governo su tre punti: 1) settore Automotive e suo indotto ("centrale all'interno del futuro industriale italiano", ha detto Manzella, ricordando anche gli incentivi per le eco auto finanziati dallo Stato); 2) questione 'Area di crisi complessa', che – ha detto il sottosegretario – "richiede interventi speciali, massima attenzione alla progettualità che emerge da quei territori e massima disponibilità a studiare, insieme alla Regione, forme di rafforzamento e di investimento che permettano di attivare nuove risorse"; 3) rapporto tra ambiente e sviluppo economico, "alla luce di un nuovo dialogo avviato tra i due ministeri competenti – ha detto Manzella – su come rendere sempre più compatibili le esigenze dello sviluppo economico con la tutela dei territori e della popolazione". Il sottosegretario del Mise ha quindi ribadito la "massima disponibilità nei confronti di un territorio a fortissima vocazione imprenditoriale, che merita un'attenzione particolare in un progetto di rilancio generale, che deve coinvolgere anche un'altra risorsa molto importante come l'Università di Cassino". Queste tematiche, insieme alla questione occupazionale, oggi sono state affrontate e approfondite anche dai rappresentanti sindacali Donato Gatti (Fiom Cgil Frosinone e Latina), Enrico Coppotelli (Cisl Lazio), Fabio Bernardini (Cisl Frosinone), Roberto Di Francesco (Uil Lazio), Francesco Giangrande (Uilm Frosinone) e Armando Valiani (Ugl Lazio). (segue) (Com)