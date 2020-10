Francia: authority raccomanda di non utilizzare Microsoft per gestione dati santari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia la Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà (Cnil) raccomanda di non far gestire i dati della sanità nazionale al gruppo Microsoft. È quanto emerge da un documento inviato dal Cnil alla Corte dei Conti. Il Cnil sostiene che la piattaforma francese dei dati sanitari per la ricerca, l'Health Data Hub, e altre piattaforme gestite da società che si trovano sotto la legislazione statunitense debbano cambiare il sistema "nel più breve tempo possibile", si legge nella nota. Il sottosegretario al Digitale, Cedric O, e il ministro della Salute, Olivier Veran, hanno già annunciato che sono iniziati i lavori per rimpatriare la piattaforma su infrastrutture francesi ed europee. (Frp)