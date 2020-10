Roma: assessore al Verde, ok a riqualificazione teatro Alessandrino nel parco Palatucci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato approvato dalla Giunta capitolina il progetto esecutivo sulla riqualificazione del teatro Alessandrino all'interno del parco Palatucci, più noto come parco di Tor Tre Teste, area verde di circa 80 ettari nel Municipio V. Il progetto, grazie a uno stanziamento di circa 76mila euro (63mila il costo dei lavori, più le spese fisse), prevede interventi di recupero e messa in sicurezza della struttura all'aperto, inaugurata nel 2001, che attualmente versa in uno stato di avanzato degrado per la presenza di sedute quasi completamente rimosse o vandalizzate e di piante infestanti su tutta la superficie del teatro. (segue) (Com)