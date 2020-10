Roma: assessore al Verde, ok a riqualificazione teatro Alessandrino nel parco Palatucci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo restituire ai cittadini un luogo di cultura che da 10 anni ha conosciuto un inarrestabile processo di degrado, sfociato in una serie di atti di vandalismo. Il teatro fino al 2010 ha ospitato importanti eventi, soprattutto nel periodo estivo, salvo poi essere progressivamente abbandonato. Questo luogo, all'interno di uno dei polmoni verdi del quadrante est della città, deve tornare a essere vitale e fruibile, come richiesto da comitati di quartiere e associazioni culturali che hanno promosso anche una petizione per chiederne la ristrutturazione. Coniugare recupero ambientale e culturale è una priorità", spiega l'assessora alle Politiche del verde Laura Fiorini. Il restyling del teatro Alessandrino all'aperto prevede interventi di decespugliamento e bonifica vegetazionale, la rimozione delle lastre di travertino, la realizzazione di nuove sedute della cavea, la ripulitura e sistemazione della pavimentazione esistente, la messa in sicurezza dei gradoni, il ripristino delle opere in ferro sui lati della cavea. È in programma anche la messa a dimora di piante intorno alla struttura e in particolare dietro al proscenio. (Com)