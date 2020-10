Emilia-Romagna: 1 milione e 600 mila euro per potenziamento telefonia mobile e internet (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore alla Montagna dell'Emilia-Romagna, Barbara Lori, ha dichiarato: "Nelle prossime settimane si concluderanno i lavori per l’attivazione di ulteriori 4 tralicci e i restanti 10 saranno completati nei prossimi mesi. Complessivamente l’intervento consentirà di potenziare la rete di telefonia mobile nelle aree di montagna che presentano carenze di copertura e che sono state individuate attraverso una ricognizione avviata nel 2017 da Lepida, in collaborazione con Uncem (Unione nazionale Comuni, Comunità Enti montani) e i Comuni sui 17 siti già individuati abbiamo agito con priorità e, grazie allo stanziamento di ulteriori 500mila euro nella legge di assestamento al bilancio regionale approvata a luglio, in base agli impegni assunti dagli operatori di telefonia mobile, abbiamo già identificato ulteriori 11 località su cui intervenire con l’obiettivo di azzerare il divario digitale e assicurare pari opportunità a tutti i cittadini nell’accesso alla rete”. (Ren)