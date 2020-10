Lavoro: Manzella (Pd), pdl su Fondo per imprenditoria femminile arriva nel momento giusto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di legge del Partito democratico sul Fondo per l'imprenditoria femminile "arriva nel momento giusto, e non solo per la coincidenza con il Next generation Eu. E’ una normativa che ha le gambe per andare avanti ed è un tema su cui le diverse forze politiche possono marciare unite". Lo ha sottolineato il sottosegretario allo Sviluppo economico, Gian Paolo Manzella, nel corso di una conferenza stampa nella sede nazionale del Pd. "L’insufficiente presenza delle donne nel mondo dell’impresa è un ostacolo alle potenzialità di crescita", ha continuato Manzella, "a me la pdl sembra uno strumento molto importante che, nel momento in cui si sta parlando della nuova Europa e dello sviluppo sostenibile, riprende la storia dell’imprenditoria femminile per ridarle slancio e riportarla in questo tempo". (Rin)