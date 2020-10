Maltempo: Morassut, massima collaborazione tra le istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo segue con attenzione la situazione delle province colpite dal maltempo. Oggi io sono qui in Piemonte nelle province di Novara, Vercelli, Biella e Verbania. Incontrerò Sindaci, Prefetti e le reti associative dei luoghi colpiti. Domani sarò a Cuneo con il dott Borrelli capo della protezione civile. Massima attenzione anche per la Liguria". Lo ha detto il sottosegretario all'Ambiente, Roberto Morassut, in visita in queste ore nel quadrante nord est del Piemonte duramente colpito dal maltempo dei giorni scorsi. "La protezione civile - ha continuato - sta operando con le regioni, i comuni e le province per stimare rapidamente l’ammontare dei danni e predisporre il decreto di spesa che accompagnerà la dichiarazione dello stato di emergenza del governo nei prossimi giorni. Il calcolo dell’ammontare dei danni è già in corso. E va ben oltre la primissima stima di 150 milioni circolata in queste ore". "Stiamo operando, e sono lieto di poterlo dire, con lo spirito di massima collaborazione tra tutte le istituzioni senza distinzione di appartenenza politica. Gli amministratori ed i Sindaci di questi comuni vanno ringraziati per la dedizione, l’amore e la prontezza con cui stanno operando. Dobbiamo aiutarli", ha concluso Morassut. (com)