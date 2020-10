Olocausto: Foa, da Segre messaggio straordinario, Rai vero servizio pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente della Rai, Marcello Foa, "in una giornata come questa, ascoltando la testimonianza, mai così toccante e coinvolgente, della senatrice Liliana Segre, la Rai ha dimostrato, trasmettendo l'evento in diretta su Raitre, l'importanza del servizio pubblico. Questo racconto, l'ultimo in un’occasione pubblica della senatrice - si legge in una nota -, vivrà ancora nel tempo grazie alla piattaforma Raiplay, rimanendo a disposizione dei cittadini e degli studenti. Il messaggio straordinario di Liliana Segre potrà così giungere anche alle prossime generazioni", conclude Foa, "e questo è l'omaggio più significativo che la Rai potesse fare a una donna di straordinario esempio". (Com)