Speciale difesa: Arabia Saudita, Parlamento Ue condanna violazioni diritti umani dei migranti etiopi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che fa il punto sulla situazione dei diritti umani in Arabia Saudita e in cui condanna fermamente i continui maltrattamenti dei migranti etiopi e le violazioni dei loro diritti umani in Arabia Saudita, in particolare nei centri di detenzione. Dall'aprile di quest'anno, secondo i rapporti di Human Rights Watch, circa 30 mila etiopi, comprese donne incinte e bambini, sono detenuti arbitrariamente nel paese in condizioni orribili dopo essere stati espulsi con la forza dallo Yemen settentrionale dalle autorità houthi. I deputati esortano le autorità saudite a rilasciare immediatamente tutti questi detenuti, dando la priorità a coloro che si trovano nelle situazioni più vulnerabili, comprese donne e bambini. La parte saudita deve anche garantire che ogni persona che entra nel paese dal vicino Yemen dilaniato dalla guerra sia autorizzata a farlo in sicurezza e venga trasferita in un centro di accoglienza appropriato che soddisfi gli standard internazionali. Il testo infine esorta l'Arabia Saudita a porre immediatamente fine alla tortura e ad altri maltrattamenti durante la detenzione ea fornire a tutti un'adeguata assistenza mentale e fisica. La risoluzione stata adottata con 413 voti favorevoli, 49 contrari e 233 astensioni. (Beb)