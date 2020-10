Speciale difesa: Laos-Russia, rafforzate le attività di sminamento nel territorio laotiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa del Laos, Chansamone Chanyalath, e l'ambasciatore russo nel Paese, Vladimir Kalnin, hanno celebrato a Vientiane il 60mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica democratica popolare del Laos e la Federazione Russa, ricordando nell'occasione il rafforzamento della cooperazione in materia di sminamento. Lo riporta "Lao News Agency". Nel corso della cerimonia, il ministro della Difesa Chansamone ha sottolineato che negli ultimi 60 anni si è assistito a una crescita costante delle relazioni e della cooperazione bilaterale tra Laos e Russia. "La nostra cooperazione ha contribuito in modo significativo allo sviluppo socio-economico dei nostri due paesi, nonché alla nostra causa di pace, indipendenza nazionale, democrazia, giustizia e progresso sociale", ha detto Chansamone. Anche il console russo ha accolto positivamente il rafforzamento dei rapporti bilaterali. "Negli ultimi anni, abbiamo potuto osservare la crescente cooperazione nei settori della difesa e della sicurezza pubblica tra le due nazioni", ha affermato l'ambasciatore Kalnin, che ha aggiunto: "Uno dei nostri progetti di cooperazione nell'ambito della difesa è l'attività di sminamento". Secondo quanto affermato dal console russo, dal 2018, gli ingegneri militari dell'International Main Action Center (Imac) delle forze armate russe sono stati inviati due volte in Laos per eseguire le operazioni di sminamento. (Res)