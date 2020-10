Speciale difesa: ministro Esteri ucraino, favorevoli a base militare britannica nella regione di Nikolaev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina è pronta a valutare la creazione di una base militare britannica nella regione di Nikolaev. Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri ucraino Dmytro Kuleba in un'intervista all’emittente televisiva britannica “Bbc”. Secondo Kuleba, l’Ucraina è pronta a una più stretta cooperazione con l'esercito britannico e sta valutando la possibilità di schierare uno squadrone di paracadutisti. “Se si dovessero paracadutare in quella regione e vi restassero noi non faremmo obiezioni. Dal primo giorno dell'aggressione russa, il Regno Unito era presente e ha fornito assistenza e non solo in termini militari", ha aggiunto Kuleba, commentando le esercitazioni United Efforts 2020 che si stanno svolgendo in collaborazione con i paesi della Nato proprio nella regione di Nikolaev e a cui partecipano dei paracadutisti britannici. Il ministro ha anche affermato che Kiev e Londra stanno collaborando seriamente su molte questioni. Il Regno Unito sta facendo un lavoro minuzioso, indipendentemente dal fatto che Londra non sia presente nel Formato Normandia (Francia, Germania, Russia e Ucraina), il consesso negoziale che mira a risolvere il conflitto nel Donbass. Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, insieme a sua moglie Elena, si trova in visita ufficiale nel Regno Unito. Durante la visita di lavoro le parti devono firmare un memorandum che prevede un finanziamento da 1,4 miliardi di euro che il Regno Unito stanzierà per la Marina ucraina. (Rum)