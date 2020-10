Speciale difesa: Nagorno-Karabakh, Azerbaigian smentisce notizie su distruzione Cattedrale di Shushi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le informazioni diffuse dall’Armenia in merito alla distruzione della Cattedrale di Shushi non hanno nulla a che fare con le operazioni militari condotte dalle forze armate dell'Azerbaigian. Lo riferisce il ministero della Difesa azerbaigiano, secondo cui, “a differenza delle forze armate dell'Armenia che, durante il bombardamento di Ganja del 4 ottobre, hanno danneggiato strutture civili, edifici residenziali, nonché il complesso Imamzade, un monumento architettonico religioso, l'Esercito dell'Azerbaigian non prende di mira il patrimonio storico, culturale e soprattutto edifici e monumenti religiosi. (Rum)