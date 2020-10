Speciale difesa: Libano, militari italiani Unifil sanificano un frantoio comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nucleo di operatori specializzati del contingente italiano in Libano ha provveduto alla pulizia e alla sanificazione del frantoio comunale di Alma Ash-Shaab, un piccolo villaggio del distretto di Tiro, nel sud del Libano. Lo riferisce un comunicato stampa. L'attività, coordinata dagli specialisti della cooperazione civile-militare di Italbatt, l'unità di manovra del contingente italiano di Unifil su base terzo reggimento bersaglieri, è stata avviata a seguito della richiesta di supporto da parte del sindaco della località libanese. I "caschi blu" italiani, grazie all'utilizzo di un sanificatore di grande capacità, con getti di acqua calda ad alta pressione, hanno reso nuovamente utilizzabile il frantoio, con un intervento durato diverse ore. Ciò permetterà l'imminente riapertura al pubblico dell'infrastruttura agricola, in un periodo di fondamentale importanza per l'economia del piccolo paese del sud del Libano, con la raccolta delle olive quasi conclusa e la successiva produzione di olio alimentare. La mancanza della macina del paese avrebbe significato un aggravio di spese difficilmente sostenibile per gli agricoltori libanesi, già alle prese con una pesante crisi economica, aggravatasi a causa della pandemia da Covid-19. Il sindaco di Alma Ash-Shaab, nel ringraziare i militari italiani per la tempestività dell'intervento, ha ricordato lo storico legame che lega la comunità cristiana del suo paese al contingente italiano, sempre pronto e disponibile al supporto e alla collaborazione con le autorità locali. L'attività di cooperazione civile-militare, in sinergia con l'azione svolta dalle Nazioni Unite, dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e dal ministero della Difesa, ha permesso dal 2006, anno di inizio della missione Unifil, la realizzazione di progetti a "impatto immediato", con interventi su ambiente, amministrazione civile e infrastrutture civili essenziali, tesi al miglioramento e al continuo sviluppo della società del sud del Libano. (Com)