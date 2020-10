Speciale difesa: il Qatar avrebbe chiesto agli Stati Uniti di poter acquistare F-35

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar avrebbe inviato una richiesta ufficiale agli Stati Uniti per poter acquistare il caccia di quinta generazione F-35. Secondo quanto riferisce il quotidiano panarabo “al Quds al Arabi” al momento non vi sono conferme ufficiali né da parte di Doha né di Washington. Se confermata la richiesta giunge sulla scia dell’accordo tra Emirati Arabi Uniti e Israele, siglato il 15 settembre scorso a Washington, che avrebbe aperto la strada ad Abu Dhabi per ottenere i sofisticati velivoli prodotti da Lockheed Martin. Ad oggi Israele è l’unico Paese del Medio Oriente a possedere gli F-35, denominati dall’aeronautica israeliana F-35I Adir. Come sottolinea un’analisi del quotidiano israeliano “Jerusalem Post”, la richiesta rischia di mettere in difficoltà Washington. Israele, Emirati e Qatar sono tutti e tre importanti alleati degli Stati Uniti, ma tra i tre Stati intercorrono rapporti fortemente diversificati e conflittuali, come nel caso di Abu Dhabi e Doha. Inoltre tra Israele e Washington vige un accordo che garantisce allo Stato ebraico la supremazia tecnologica in Medio Oriente, pertanto la consegna di velivoli degli F-35 ad uno dei Paesi del Golfo, o a entrambi, rischierebbe di diminuire il vantaggio strategico di Gerusalemme. (Res)